Basket serie C e Terza Divisione. Pfv col fanalino di coda. Il Versilia a Vicarello

Archiviata la battuta d’arresto contro Porcari, è tornata subito al successo la Sei Versilia Pfv nel recupero infrasettimanale della 3ª giornata: nel fortino di casa delle ’Zappelli’, dove sono imbattute fin qui in stagione, le viareggine hanno superato senza problemi Florence con il punteggio di 51-25. Partita mai in discussione e vetta della classifica in solitaria riacquistata pochi giorni dopo il ko esterno con Porcari. Ma la Pfv non si può adagiare sugli allori: oggi si torna subito in campo per la 5ª di ritorno del campionato di serie C, che le viareggine devono affrontare col massimo della concentrazione: alle ’Zappelli, stasera alle 19,30 (arbitra Cabizza), arriva il Gea fanalino di coda del torneo. La Pfv deve vincere per arrivare allo scontro diretto della prossima settimana contro Valdarno (che ieri sera ha giocato contro Pisa nell’anticipo, mentre l’altra inseguitrice Prato riposa) con un margine di sicurezza.

In Terza Divisione maschile, per la 3ª giornata di ritorno del girone B il Versilia ha anticipato a ieri sera la sfida esterna contro Vicarello, quarta della classe.