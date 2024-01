Basket serie C e Terza Divisione. Pfv di scena a Porcari. E mercoledì c’è Florence

Altro fine settimana diviso tra parquet e divano per le squadre versiliesi, che stavolta invertono i ruoli: la Sei Versilia Pfv in campo a lottare per difendere la vetta della classifica; il Versilia a osservare il turno di riposo, forte di un vantaggio di 4 punti sulla seconda che garantisce un margine di tranquillità per mantenere il gradino più alto della graduatoria.

Serie C. Dopo un fine settimana di inattività – la partita contro Florence della 3ª giornata è stata posticipata a mercoledì 31 gennaio –, la Sei Versilia Pfv torna in campo per la 4ª di ritorno che prevede un altro impegno in trasferta. Le viareggine saranno di scena a Porcari, quarta della classe, nel posticipo di domani alla palestra di via Carrara (arbitro Marini), con fischio d’inizio alle 18. La Pfv scenderà in campo conoscendo i risultati delle sue inseguitrici: Valdarno è scesa in campo ieri sera nell’anticipo a Castelfiorentino, mentre Prato stasera ospita Pisa.

Terza Divisione. Nella 2ª giornata di ritorno il Versilia osserva il turno di riposo guardando tutti dall’alto... con un occhio interessato soprattutto alla sfida tra Calcinaia e Fucecchio: una delle due perderà punti preziosi.