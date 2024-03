Basket Serie C. Entusiasmo Mens Sana. Domenica esame San Vincenzo

E’ tornato l’entusiasmo in casa Mens Sana dopo la larga vittoria su Sansepolcro che è valsa, complice lo stop di Agliana contro San Vincenzo il pass matematico per i playoff. Per consolidare l’attuale secondo posto e proseguire nel duello in testa alla classifica con il Costone servirà battere la stessa formazione della provincia di Livorno domenica al PalaEstra (biglietteria aperta a partire dalle 17,15, diretta Starplane) con la consapevolezza che come già accaduto all’andata sarà una partita difficile ed aperta. I 99 punti segnati sabato davanti a Ress però come detto hanno fatto tornare il sorriso al gruppo, parola di Vittorio Tognazzi che sabato ha segnato 30 punti dopo il complesso pomeriggio del PalaOrlandi. "Avevamo una grande voglia di riscatto – ha detto la guardia numero 42 – perché oggettivamente arrivavamo da una partita che non so neanche descrivere in casa del Costone, che però ha anche grandi meriti visto che siamo una squadra che segna 90 punti di media e nel derby ne abbiamo fatti 41. Sicuramente qualcosa abbiamo anche sbagliato noi e per questo contro Sansepolcro si è vista la nostra grande voglia fin dalla palla a due. Se pensiamo da dove siamo partiti credo che essere già ai playoff a questo punto della stagione fosse impensabili. Eravamo partiti con l’idea prima di tutto di mantenere la categoria ma poi siamo stati bravi a crescere. La vittoria di sabato è stata importante ma adesso pensiamo a San Vincenzo che sarà altrettanto importante". Vincere davanti ad un ospite prestigioso è stato ancora più bello. "Giocare una gara del genere di fronte a tanta gente ed ad un campione come Ress è stato davvero emozionante. Siamo stati però bravi a rimanere concentrati e a trasformare l’emozione in carica".

Guido De Leo