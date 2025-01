Basket - Serie "C» femminile regionale. Capannori ora punta in alto

Il Capannori Basket Femminile, continua la propria stagione con l’obiettivo di mantenere la categoria. Nato nel 2023 da un’idea del "ds" Stefano Corda e dal presidente dell’Us Città di Capannori, Alberto Bernicchi, nello scorso campionato ha conquistato la promozione in serie "C", battendo, in finale, Wolf Pistoia. Coach Bernabei e le due ragazze attualmente sono seconde in classifica con il record di undici vittorie, ben otto consecutive e soltanto tre sconfitte e si trovano dietro alla capolista Montecatini.

Il campionato è ancora lungo, mancano ancora otto giornate al termine della prima fase, ma la società non può nascondere l’orgoglio per questa brillante prima parte di stagione. L’obiettivo di questa realtà è permettere alle ragazze di continuare a giocare a pallacanestro in un ambiente sano e, poi, magari, in un futuro, in maniera graduale, crescere e avere obiettivi ancora più ambiziosi.

Il prossimo impegno sarà il 2 febbraio alle 18, al "Palamarconi" di Altopascio, contro la Gea Grosseto.

Al. Lomb.