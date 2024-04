Basket serie C femminile. L’Olimpia ha chiuso in bellezza. Vittoria a Lanciano e quinto posto

Nell’ultima giornata della regular season del campionato di serie C, l’Olimpia ha affrontato la trasferta più lunga del campionato, quella di Lanciano. La partita aveva ben poco da dire dato che le pesaresi erano già certe del quinto posto e le abruzzesi dell’ultimo. Per quanto riguarda l’andamento della gara, la partenza un po’ contratta dell’Olimpia ha dato vita ad un primo quarto abbastanza equilibrato che si è chiuso sul 12-17 per Pesaro. Dal secondo quarto in poi, quando l’Olimpia ha acceso il motore, si è notata la differenza tra le due squadre. Ricordiamo che la squadra di Lanciano ha affrontato questo campionato con una squadra composta maggiormente da ragazze dell’under 17 alla loro prima esperienza in un campionato senior.

Per quanto riguarda l’Olimpia è stata una buona prestazione globale, con 4 giocatrici in doppia cifra realizzativa (Canossini 16, Biagetti 15, Terenzi 15 e Cini 13). Ora ci sarà molto da lavorare in vista dei playoff con il Cus Ancona che inizieranno il 21 aprile con gara 1 ad Ancona, per poi arrivare al 25 aprile con gara 2 a Pesaro ed eventuale gara 3 sempre ad Ancona il 28 aprile.

"Sono abbastanza soddisfatto della stagione che abbiamo fatto – le parole di coach Marco Giovanelli –. E’ stata caratterizzata da molti alti e bassi, dove purtroppo, le due sconfitte a Roseto, ma soprattutto a Spoleto, ci hanno penalizzato in classifica. E’ un campionato molto equilibrato dove ai playoff ci sarà battaglia. Abbiamo visto che se vogliamo possiamo giocarcela alla pari con tutti, ma dovremo avere un’alta intensità di gioco sia offensiva che difensiva per tutti i minuti di gioco".

b. t.