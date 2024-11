Basket - Serie "C" femminile regionale. Bieffe Porcari travolge Firenze in trasferta

Il punteggio dice tutto, come sempre. Quando il divario è così importante, vuol dire proprio che la gara è stata a senso unico. Agevole vittoria in trasferta per il Bieffe Porcari contro la Pieffe Firenze. Porcari parte bene fin dai primi minuti, guidato da capitan Giusti e da Bartoli (strepitosa prova per lei) che, con un buon giro di palla, chiude il primo quarto 20-5. I parziali sono sempre a favore della squadra gialloblu che, ruotando tutte le giocatrici, chiude la partita 79-30. Testa, ora, alla prossima che sarà in casa, contro Pisa, alle ore 20, domenica 17 novembre.

Bieffe: Granata 2, Del Carlo 6, Fusco 6, Tovani 1, Calanchi 3, Melchino 9, Da Valle, Terbraake, Tocchini 4, Menchini 4, Giusti 10, Bartoli 34. Parziali: 5-20; 15-37; 19-51; 30-79. Davvero una gara maiuscola per Bartoli che, da sola, ha firmato la metà, in pratica, dei punti realizzati dall’intera squadra nel suo globale fatturato offensivo. Una stagione cominciata sotto i migliori auspici, sinora, per il Bieffe.

Referto rosa per tutto il Bieffe Porcari che, nel week-end, porta a casa anche le vittorie di Under 13, Under 14, Under 15 e Under 17.

M. S.