Basket serie c. Folgore a Prato: serve una gara precisa

Una partita molto precisa e con pochissime sbavature. Ecco cosa servirà oggi alla Folgore Boldrini Selleria per tornare a Fucecchio con i due punti dal Pala Toscanini di Prato (palla a due alle 18 con arbitri Cammilli di Empoli e Labed di Firenze). I biancoverdi saranno opposti all’Union Prato, che nonostante l’ultima sconfitta interna con Valdisieve resta nelle zone alte della classifica, dove occupa il quinto posto con 16 punti. I lanieri sono una squadra con un roster molto completo in tutti i reparti ed ecco perché i ragazzi di coach Pistolesi dovranno sfornare un’altra prestazione di livello come le ultime due, che hanno permesso loro di vincere due importanti scontri diretti in chiave salvezza. La Folgore ha chiuso il girone di andata con 8 punti e la trasferta odierna a Prato apre un periodo decisamente tosto per capitan Gazzarrini e compagni. All’andata la Folgore giocò una buona gara tenendo testa ai quotati pratesi per l’intero arco dei 40 minuti, salvo arrendersi 75-82 nel finale.