Basket Serie C. Folgore a testa alta contro la capolista

L’impresa non è arrivata, ma la Folgore esce a testa alta dal confronto con la capolista Costone Siena. Al palazzetto di Fucecchio, nel turno infrasettimanale di Serie C, pur senza Lafitte e Tessitori, i biancoverdi restano infatti in partita per l’intero arco dei 40 minuti, arrendendosi 77-87. In avvio, tra l’altro, i ragazzi di coach Rastelli partono con il piede premuto sull’acceleratore e si portano sul 10-7, salvo lasciare poi l’inerzia della gara nelle mani dei più quotati avversari: al 10’ siamo comunque solo 22-25. Pur comandando per tutta la partita, infatti, Costone non riesce mai a raggiungere un vantaggio rassicurante, con i padroni di casa che restano sempre attaccati. All’intervallo lungo si arriva infatti sul 37-43 e l’equilibrio continua a regnare anche al rientro dagli spogliatoi con i fucecchiesi che pur non ricucendo mai completamente il divario, mantiene sempre la partita aperta (60-67 al 30’). Gli ospiti raggiungono la doppia cifra di vantaggio solo negli ultimi 60 secondi grazie ai tiri liberi di Nasello. Visto anche l’organico ridotto, però, resta encomiabile la prova della Folgore che domenica torna in campo alle 18 a Prato contro l’Union. Questo il tabellino della sfida con Costone: Scomparin 9, Foschi, Torrigiani 15, Gazzarrini 5, Tamburini, Berti 8, Chiti 12, Menichetti 11, Orsucci 2, Ghiarè 15.