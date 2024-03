Basket Serie C. Folgore a testa alta ma sconfitta. Parità fino al 35’, poi esce Livorno

Parziale riscatto della Folgore Fucecchio dopo la prestazione incolore di Ponte Buggianese contro il Monsummano. Se da un lato, infatti, la tanta agognata seconda vittoria stagionale non arriva, dall’altro i biancoverdi escono a testa alta dal confronto contro la ben più quotata Fides Livorno. Contrariamente a mercoledì scorso, infatti, stavolta la squadra di coach Rastelli è rimasta in partita fino ai minuti finali contro una delle formazioni di punta del girone ’salvezza’. Come accaduto più volte la partenza dei biancoverdi è ottima, tanto che il primo parziale si chiude con un eloquente 21-8 in favore di Ghiarè e compagni. Nel secondo quarto i labronici grazie al tiro da fuori riducono sensibilmente il divario e si va al riposo lungo con la Folgore ancora avanti, ma di sole 3 lunghezze (33-30 al 10’). La gara rimane in altalena nel terzo tempino, che si chiude in parità sul 53-53. Equilibrio totale che prosegue fino al 65-65 di metà ultima frazione. A questo punto, però, causa uscita per falli di Ghiarè, Menichetti e Spinelli gli ospiti con esperienza e lucidità piazzano un break di 7-0 che la Folgore riduce solo in parte fino al 68-72. Il fallo sistematico nel minuto finale e la precisione degli ospiti in lunetta fanno il 68-76 finale. Questo il tabellino fucecchiese: Scomparin n.e., Foschi n.e., Mori 13, Gazzarrini 4, Spinelli 1, Tamburini 3, Berti 8, Chiti 6, Menichetti 15, Tessitori n.e., Orsucci n.e., Ghiarè 18.