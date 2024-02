Basket serie c. Folgore, caccia ai primi punti casalinghi

Ultima chance per la Folgore Fuceccho di centrare la prima vittoria stagionale nel proprio palazzetto. Domani alle 18.30 i biancoverdi ci proveranno contro l’Us Livorno nella penultima giornata della regular season del girone A del campionato di Serie C Unica. Un incontro sulla carta comunque complicato dato che i labronici hanno 16 punti in classifica, ben 14 in più dei ragazzi di coach Samuele Rastelli. Tuttavia l’Us Livorno è reduce da tre sconfitte consecutive contro Altopascio, Sansepolcro e Bottegone Sant’Angelo nelle ultime quattro giornate, all’interno delle quali ha osservato anche il proprio turno di riposo. L’ultimo successo dei biancoamaranto risale infatti allo scorso 14 gennaio, quando superarono di misura in trasferta l’Union Basket Prato. In casa Folgore si spera di recuperare i vari acciaccati, che hanno inevitabilmente limitato le rotazioni nell’ultima uscita a Sansepolcro. Un’altra gara, insomma, da utilizzare come punto di crescita per giocarsi poi la salvezza nella fase ad orologio.