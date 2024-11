Basket Serie C. Folgore, che peccato. Sconfitta per un punto

Trasferta amara per la Folgore Fucecchio Selleria Boldrini, che ad Agliana cede per un solo punto dopo aver sfiorato quella che sarebbe stata la terza vittoria stagionale. Ancora con capitan Gazzarrini a riposo, in panchina solo per onor di firma, la squadra di coach Pistolesi soffre in avvio il miglior approccio dei padroni di casa, che già dal primo quarto tentano la fuga raggiungendo la doppia cifra di vantaggio sul 21-9. A questo punto, però, i biancoverdi fucecchiesi sono bravi a ridurre il distacco arrivando al primo riposo con otto punti di ritardo (24-16 al 10’).

Nel secondo tempino, invece, grazie a una difesa più attenta e all’uscita dal campo del pistoiese Rossi per doppio tecnico, la Folgore prosegue la propria rimonta riuscendo ad arrivare all’intervallo lungo quasi a contatto: quando si torna negli spogliatoi per la sosta, infatti, il tabellone del Pala Capitini recita 39-36 per la Pallacanestro Agliana 2000. La partita è dunque riaperta, ma un black-out difensivo fucecchiese nel finale del terzo quarto, punito da un parziale di 10-0 in favore dei padroni di casa, consente nuovamente la fuga ad Agliana che arriva all’ultimo mini riposo avanti di 12 punti (57-45 al 30’). La Folgore ha comunque il merito di non abbattersi e reagisce con orgoglio e determinazione. Nell’ultima frazione, infatti, Galligani (miglior realizzatore biancoverde) e compagni serrano la difesa e trovano spesso il canestro. In questa fase del match Agliana appare in difficoltà e incapace a contro reagire. La Folgore riduce così gradualmente lo ‘strappo’ arrivando fino a meno uno quando sul cronometro mancano appena trenta secondi. Gli ultimi tentativi di sorpasso non hanno però successo e la partita si chiude sul 66-65 per Agliana.

Questo il tabellino fucecchiese: Ferrati 2, Calugi 4, Galligani 18, Giachetti 4, Orsini Si. 10, Filomeno n.e., Gazzarrini n.e., Orsini St. 14, Minocci n.e., Menichetti F., Menichetti M. 13, Orsucci. La Folgore resta così a 4 punti, appena due lunghezze sopra il fanalino di coda Sansepolcro.

Si.Ci.