Basket serie c. Folgore con Bottegone in cerca di punti

Archiviato il severo ko di Prato, domani alle 18.30 a Fucecchio la Folgore è chiamata a riscattare l’ultima deludente prestazione. I biancoverdi sono però attesi da un avversario decisamente in salute come Bottegone, reduce da 3 vittorie di fila, tra cui quella in casa contro Sansepolcro, una delle prime cinque in classifica. In casa Folgore, intanto, in settimana è stato lasciato libero di provare un’altra avventura Daniel Lafitte, che ha ricevuto la chiamata di una squadra di categoria superiore. "Ragazzo splendido in campo e fuori – sottolineano dalla società –, che lasciamo partire con rammarico, ma consapevoli che sia giusto dare la possibilità a Daniel di esprimersi in un campionato superiore". All’andata Ghiaré e compagni disputarono comunque una buona prestazione, arrendendosi soltanto nel finale con il punteggio di 86-73. Una partita importante, insomma, per smuovere la classifica ed arrivare alla seconda fase per la salvezza con qualche certezza in più. Dopo quella di domani, infatti, mancheranno solo 3 gare al termine della regular season.