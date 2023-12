Basket serie c. Folgore condannata da un altro finale al cardiopalma

La Folgore Fucecchio non riese a sbloccarsi. Ancora una volta, dopo un convulso finale, i biancoverdi sono infatti costretti ad arrendesi a Valdisieve. Dopo tre tempini equilibratissimi (19-25, 45-39, 63-63), condotti quasi sempre al comando dagli uomini di Rastelli, nei minuti iniziali della quarta frazione gli ospiti piazzano un break di 7 punti che porta il punteggio sul 65-72. A questo punto la Folgore cala e non basta un finale tutto cuore e un Ghiarè da 22 punti per riagganciare Valdisieve: sul 79-81 a una manciata di secondi dalla fine i fucecchiesi hanno la tripla del sorpasso, ma il ferro dice di no ed il successivi disperato fallo sul rimbalzo manda in lunetta Valdisieve che chiude 79-83. Questo il tabellino: Scomparin 5, Lafitte 9, Torrigiani 18, Gazzarrini 1, Tamburini n.e., Berti 3, Chiti 8, Menichetti 8, Tessitori 5, Orsucci n.e., Ghiarè 22. Domani alle 21.15 a San Vincenzo ultimo impegno dell’anno prima della sosta natalizia, contro la seconda forza del campionato.