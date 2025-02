Basket Serie C. Folgore Fucecchio. Stasera sul campo del Bottegone

Trasferta a Pistoia stasera per la Folgore Fucecchio Boldrini Selleria, che alle 21 sarà di scena alla palestra della scuola King di Bottegone per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C Unica. All’andata a Fucecchio ebbero la meglio i biancoverdi di coach Pistolesi (69-65 il finale), ma il Bottegone 2001 arriva a questo secondo confronto diretto stagionale con il doppio dei punti di capitan Gazzarrini e compagni, sedici contro otto, dopo la vittoria sul campo del Valdisieve nello scontro diretto ad alta quota. La Folgore Fucecchio è invece reduce da tre ko di fila contro Union Prato, nel recupero di San Vincenzo e contro la capolista Fides Montevarchi, ma ha centrato proprio in trasferta metà delle quattro vittorie ottenute finora. Confermare l’intensità difensiva vista contro Montevarchi è il principale obiettivo della banda di Pistolesi. Ad arbitrare la partita saranno i signori Fambrini di Lucca e Cima di Viareggio.