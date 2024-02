Basket Serie C. Folgore Fucecchio ko anche a Ponte Buggianese. Adesso sotto con la seconda fase per la salvezza

Si conclude con una ennesima sconfitta la regular season della Folgore Fucecchio, che al palazzetto di Ponte Buggianese cede 67-51 al Bama Altopascio, formazione che in classifica precede al penultimo posto proprio i biancoverdi fucecchiesi (ultimi con appena 2 punti), sebbene con un margine piuttosto ampio. Non è stata una partita entusiasmante, in cui comunque la squadra di coach Samuele Rastelli è riuscita a tenerla aperta nelle prime tre frazioni (parziali 16-12 al 10’, 38-32 all’intervallo lungo e 51-44 alla terza sirena), sebbene siano sempre state condotte dai padroni di casa. Altopascio ha però poi avuto la forza nell’ultimo quarto di chiuderla definitivamente con un parziale di 16-7. Molti gli errori al tiro da parte dagli uomini di Rastelli, il quale ha fatto debuttare anche il giovane Mbaye, che sono stati fatali nell’economia del risultato. Purtroppo, anche stavolta i fucecchiesi sono stati autori di una prova opaca, specialmente in attacco, più volte vista in questa stagione in trasferta. Adesso, dopo in weekend di pausa per la stesura dei nuovi calendari, spazio comunque alla seconda e decisiva fase, dove per cercare la salvezza servirà certamente una maggior determinazione. Questo il tabellino biancoverde di Ponte Buggianese: Scomparin 1, Foschi 4, Torrigiani 6, Gazzarrini, Mbaye 2, Tamburini, Berti 12, Chiti 5, Menichetti 7, Tessitori n.e., Orsucci 2, Ghiarè 12.

Si.Ci.