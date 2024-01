Basket serie c. Folgore Fucecchio, obiettivo sbloccarsi

Reduce dal successo al tradizionale torneo di Natale di Pescia, già vinto anche nel 2022, la Folgore Fucecchio riprende stasera il campionato di Serie C. Alle 21.15, infatti, i biancoverdi ospitano la Pallacanestro 2000 Prato per la 4ª giornata di ritorno. Sulla carta un match proibitivo per i ragazzi di coach Rastelli, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, vista l’attuale 3ª piazza occupata dai lanieri che all’andata si imposero 78-64. La Folgore, tra l’altro, per questo match e per il proseguo della stagione dovrà fare a meno di uno degli elementi più esperti e di spicco del proprio roster, Yuri Verdiani. Per impegni di lavoro, infatti, il numero dieci biancoverde ha deciso di interrompere anzi tempo il proprio rapporto con il club fucecchiese, dove era approdato la scorsa estate. "Seppur a malincuore, visto il valore del giocatore e l’apporto che dava sul campo – spiegano dalla società –, abbiamo preso atto delle sue necessità e lo ringraziamo per questi mesi trascorsi insieme augurandogli il meglio per il suo futuro in campo e fuori".