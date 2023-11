Basket Serie C. Folgore ko col Costone Siena ma guarda avanti

La trasferta al Pala Orlandi di Monteriggioni contro la capolista Costone Siena, nel turno infrasettimanale di Serie C, era sulla carta una partita proibitiva per la Folgore Fucecchio, ancora in cerca dei primi punti, e tale si è confermata. Tuttavia per i primi tre quarti i fucecchiesi si sono dimostrati competitivi reggendo a testa alta il confronto con i più quotati padroni di casa. Dal punto di vista del risultato la partita non ha però mai avuto storia con i senesi capaci di menar le danza fin dall’inizio (29-23 al 10’ nonostante le triple di Torrigiani il canestro di Laffitte che aveva riportato la Folgore a -2), piazzando lo strappo decisivo nel secondo quarto con un parziale di 22-13, che gli ha permesso di andare al riposo lungo sul 51-36. Laffitte è quello che prova a caricarsi la squadra fucecchiese sulle spalle, ma anche dopo l’intervallo il Costone non ha mai allentato la concentrazione e il divario si è sempre allargato fino al 70-52 del 30’. Demoralizzata e penalizzata, in parte, anche da alcuni fischi arbitrali la Folgore Selleria Boldrini ha mollato definitivamente nell’ultimo quarto (21-13), scivolando a -26 (91-65 sulla sirena per i padroni di casa). Questo il tabellino biancoverde: Ghiarè 10, Scomparin 3, Laffitte 9, Torrigiani 11, Gazzarrini, Verdiani 13, Tamburini, Berti 7, Chiti 6, Menichetti 4, Tessitori 2, Orsucci.

Dopo un avvio di stagione decisamente in salita, però, adesso per la squadra di coach Samuele Rastelli arrivano incontri sulla carta più alla portata ed è ora, quindi, che serviranno testa e cuore per trovare le prime vittorie e lasciare l’ultima posizione in classifica. A partire già da domenica prossima, quando alle ore 18.30 a Fucecchio arriverà il Prato Basket Giovane che in graduatoria precedente di appena 2 punti Verdiani e compagni. Successo che è arrivato proprio nell’ultimo turno contro Altopascio, piegato 81-79 davanti al proprio pubblico. Inutile dire che una vittoria sarebbe fondamentale per la Folgore per agganciare il trenino salvezza.

Si.CI.