Basket serie c. Folgore nella ’tana’ di Altopascio

Si chiude stasera la regular season della Folgore Fucecchio, di scena alle 18.30 ad Altopascio. Ormai da settimane i biancoverdi sono matematicamente ultimi con appena 2 punti, frutto della vittoria maturata a Montevarchi con il punteggio di 86-95, accedendo così alla seconda fase per la salvezza con la peggior posizione possibile, ma quella odierna è pur sempre una sfida contro la penultima, sebbene con 10 lunghezze di vantaggio. Un incontro, insomma, che la squadra di coach Rastelli deve cercare di vincere non solo per l’orgoglio, ma anche per la possibilità di portarsi nelle partite decisive per la permanenza in categoria, due punti preziosi contro una diretta rivali. Del resto all’andata Altopascio ebbe la meglio di misura per soli 6 punti. Nell’ultima giornata i lucchesi hanno superato 77-79 in trasferta l’Us Livorno, ma hanno perso tre delle ultime quattro uscite di fronte al proprio pubblico. Insomma, una gara che può comunque essere utile al giovane roster biancoverde per proseguire la propria crescita.