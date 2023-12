Basket Serie C. Folgore rimontata

folgore fucecchio

68

union basket prato

75

FOLGORE FUCECCHIO: Scomparin, Lafitte 11, Foschi, Torrigiani 13, Gazzarrini 15, Tamburini 3, Chiti 4, Berti 7, Mencihetti 6, Orsucci 3, Ghiarè 6. All. Rastelli.

UNION BASKET PRATO: Municchi, Vignozzi 6, Bellandi, Bogani 12, Bonetti 2, Corsi 15, Lamari 7, Biagi 12, Cavicchi, Dionisi 19, Belardinelli, Saccenti 2. All. Pioletti.

Arbitri: Pampaloni di Terranuova Braccioli e Giachi di Firenze.

Parziali: 25-20; 43-35; 61-52.

FUCECCHIO – Doveva essere la gara della svolta e per tre quarti la Folgore Fucecchio ha effettivamente menato le danze. Poi nell’ultimo tempino i biancoverdi hanno subito la rimonta dell’Union Basket Prato rimanendo con lo zero nella casella dei punti in classifica. In casa Selleria Boldrini, dove si è dovuto fare ancora i conti con la pesante assenza di Verdiani, resta quindi tanto rammarico per una partita condotta sempre in testa, ma con l’incapacità di chiuderla definitivamente nonostante aver superato più volte i 10 punti di vantaggio. Partenza sprint dei padroni di casa (15-8 al 5’), che chiudono la prima frazione avanti 25-20, mentre nel secondo tempino il match si fa più equilibrato, con il team di coach Rastelli che riesce comunque ad andare all’intervallo avanti di 8 punti (43-35 al 20’). Rispetto ad altre partite, quando il terzo quarto si è poi rivelato fatale, stavolta Gazzarrini e compagni escono bene dagli spogliatoi raggiungendo anche il +13 (61-48), prima di arrivare all’ultimo riposo sul 61-52. L’inerzia del match sembra nelle mani dei fucecchiesi, che devono solo gestire, invece la paura di vincere tira un brutto scherzo a Ghiarè e soci. L’Union Prato ringrazia e ricuce lo strappo fino al sorpasso decisivo a poco più di due minuti dalla sirena. Adesso la Folgore tornerà in campo domenica prossima alle 18, sempre in casa, contro Altopascio. Sulla carta un altro incontro alla portata.