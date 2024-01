Basket serie c. Folgore travolta dal Dragons Prato

Continua a masticare amaro la Folgore Fucecchio nel campionato di Serie C, dove i biancoverdi non sono infatti ancora riusciti a conquistare un punto. Nel posticipo casalingo della quarta giornata di ritorno la squadra di coach Rastelli non può nulla contro il più quotato Dragons Prato. I lanieri si impongono infatti con un netto 59-91, che lascia poco spazio a recriminazioni. La giovane truppa fucecchiese, rimasta priva di uno dei suoi elementi più esperti e di spessore, quel Yuri Verdiani che per impegni lavorativi è purtroppo stato costretto ad abbandonare. Ghiarè e compagni hanno provato a mettere intensità difensiva e transizioni, ma con il passare dei minuti è uscita la maggior caratura dei pratesi, che pian piano hanno preso il largo. Nella seconda parte del match, infatti, il Dragons si è limitato ad amministrare il cospicuo vantaggio non permettendo mai alla Folgore Fucecchio di poter nemmeno provare a ricucire un po’ lo strappo. Adesso, Gazzarrini e compagni torneranno subito in campo domani alle 18 a Montevarchi contro la Fides.