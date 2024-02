Basket Serie C. Folgore, troppe assenze. Vince il Sansepolcro La Folgore Fucecchio, in emergenza di organico, perde contro il Sansepolcro. Nonostante le numerose assenze, la squadra disputa una partita onorevole, arrendendosi solo nel secondo quarto. Il Sansepolcro vince con un punteggio di 85-66. Prossima partita per la Folgore, l'ultima occasione per ottenere la prima vittoria in casa.