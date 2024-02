Basket serie C. Fondamentale successo per la Bnv Pontedera

Nella 20esima giornata del campionato di serie C Unica del girone B, la Bnv Juve Pontedera coglie un fondamentale successo casalingo contro il Synergy Valdarno, ultimo in classifica, con il risultato finale di 85-78. Un esito positivo che lascia aperta e viva ancora la corsa verso la poule promozione proprio per la compagine di coach Parcesepe, a due giornate dalla fine della prima fase ma con solo ancora una partita da disputare per i biancoblù visto il turno di riposo che dovranno osservare nell’ultima di campionato. L’avvio è tutto di marca pontederese, che mette fin da subito alle corde la compagine avversaria, che a differenza dei locali trova con difficoltà la via del canestro e così al 10° la BNV è già avanti di 12 lunghezze (27-15). Nel secondo quarto i padroni di casa si mantengono ancora al comando della gara, anche se il parziale di frazione 15-18 premia parzialmente gli ospiti e così si va al riposo con la Juve Pontedera ancora sul +9 (42-33).

Nella ripresa, gli ospiti aretini si destano, rientrano in partita e con un parziale di 26-30 ancora in proprio favore al 30° si portano sul -5 (68-63). Ad inizio di ultimo quarto il Synergy raggiunge anche la parità (70-70), ma dura solo un attimo perché con due triple consecutive, la squadra pontederese ritorna a +6 ristabilendo le dovute distanze.