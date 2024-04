BASKET SERIE C. Forlimpopoli, serve un exploit a Scandiano

Oggi alle 18 i Baskérs Forlimpopoli giocano sul difficile campo di Scandiano. I padroni di casa sono reduci dal ko con la Cmp Global (77-71) e cercano il successo per provare a riagguantare quel primo posto che sin qui avevano tenuto stretto e ora in mano alla cugina Reggio Emilia, appaiata ma avanti 2-0 negli scontri diretti. Dopo la goleada all’andata (49-71), Brighi e soci vorranno riscattarsi con due punti che darebbero la possibilità di agganciare una tra Cmp Global e Francesco Francia: in caso di parità, sarebbe Forlimpopoli ad accedere agli spareggi promozione. Per farlo, però, occorre prima avere la meglio della squadra di Spaggiari, fermando giocatori di alto livello come Astolfi e Caiti, secondo e terzo nella graduatoria dei marcatori del torneo con 19 e 17 punti di media.

v. r.