Basket Serie C. Galvi, schianto inatteso a Busnago. Rinvincita domani con Villasanta

Domani è il turno del derby di serie C tra Galvi Lissone e Villasanta. Palla a due alle 21 al PalaFarè. Entrambe le squadre sono reduci da un turno tutt’altro che esaltante. Spicca senzail ko della squadra di Sebastiano Fumagalli a Busnago contro la Fortitudo (che in questo week-end osserva il turno di riposo) che vendica l’oceanica sconfitta dell’andata 94-65 battendo in volata i lissonesi 71-68 e facendo saltare le gerarchie della classifica che vedeva gli ospiti alla vigilia avanti di 10 punti. I primi 20 minuti lasciavano intendere che si ripetesse uno scarto simile a quello dell’andata sempre a favore di Lissone che toccava il massimo vantaggio di 17 lunghezze. Ma probabilmente la condizione atletica dei fortitudini è migliore e già al 30’ c’è il sorpasso. Ultimi dieci minuti al cardiopalma in cui Farinatti e Gotti fanno la differenza, mentre l’Apl vede abbassarsi le sue percentuali al tiro. Per battere anche il fanalino di coda bisognerà necessariamente fare meglio; gialloblù reduci dal meno 26 di Bottanuco. Nel girone Ovest A scende in campo domenica alle 21 la Eco Peg Varedo contro il Team Abc Cantù. In Divisione Regionale 1 impegni contro le big per Carate e Seregno. La Master sfida domenica alle 18 una delle seconde, Ardor Bollate, lo stesso dicasi per i gialloneri contro Mojazza. La capolista Pob Binzago gioca stasera alle 21.30 a Paderno Dugnano.

Ro.San.