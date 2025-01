Basket serie C. Gli Angels cadono e perdono terreno dalla vetta. Una tripla di Macina consegna la vittoria ai Titans

Gli Angels cadono a Porto Sant’Elpidio sotto i colpi di Boffini, storico bomber della categoria, e scivolano a -4 dalla capolista Forlimpopoli, ancora imbattuta. Per i clementini un ko che ci sta, soprattutto considerando l’assenza di Eugenio Rivali, giocatore fondamentale in tutto il campionato e, in particolar modo, in un campo caldo come quello marchigiano. I locali s’impongono 71-65, ma è stata una gara per larghi tratti comandata da Santarcangelo. Soprattutto nel primo tempo, con la Dulca anche a +15 sul 18-33 prima di chiudere all’intervallo con un risicato 38-42. Nella ripresa, Porto Sant’Elpidio piazza subito un 9-0 e comincia a comandare, con il +8 di fine terzo che è un indizio e l’andamento del quarto periodo che lo conferma. Gli Angels tornano a due possessi di distanza nel finale, ma lo sprint è tutto della squadra locale con super Boffini, autore di 24 punti. Il tabellino della Dulca: Goi 10, Giovannelli 13, Baschetti ne, Macaru 3, Benzi ne, Rossi, Rivali ne, Bedetti 12, Mari 10, Frisoni ne, Lombardi 4, Saltykov 13. All.: Serra.

Tornano invece al successo i Titans, che dopo tre ko vincono a Castel Guelfo (71-74) grazie a un ritrovato attacco e alle giocate decisive nei due minuti finali. In particolar modo quella di Macina, la cui tripla, sul 71-71 a 16’’ dalla sirena, indirizza definitivamente il match verso San Marino. Il tabellino: Bomba 7, T. Botteghi 3, Macina 20, Fusco 13, Cardinali 2, Lorenzi 7, M. Botteghi 7, Felici 15, Liberti ne, Fiorani. All.: Rossini.