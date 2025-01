Basket serie C. Gli Angels non mollano: Guelfo ko. I Titani sprecano, Jesi rimonta

Gli Angels non mollano la presa e, pur senza Eugenio Rivali, battono in casa il Guelfo per 76-64 nella prima del ritorno. Una gara decisamente equilibrata nel primo tempo, con Santarcangelo comandare al primo mini-riposo sul 17-12 e il Guelfo più tonico nel secondo quarto grazie alla zona (29-29 al 20’). Di ritorno dagli spogliatoi l’attacco clementino sale di giri, con Luca Bedetti a trovare punti importanti e il resto della squadra a seguirlo. Saltykov (nella foto) segna da fuori, Macaru ci aggiunge un gioco da quattro punti e al 30’ ecco la prima mini-fuga sul 56-48. Il Guelfo non molla e torna anche a -3, ma nel finale gli Angels allungano e chiudono in scioltezza. Il tabellino: Goi 4, Giovannelli 14, Baschetti, Macaru 9, Benzi, Rossi 2, Rivali ne, Bedetti 11, Mari 5, Frisoni, Lombardi 6, Saltykov 25. All.: Serra.

Niente da fare invece per i Titans, che sprecano un +9 a fine terzo (46-37) e finiscono col perdere con Jesi 53-58 al Multieventi. Zalalis guida la rimonta degli ospiti, col finale che si rivela punto a punto. Macina riporta avanti San Marino a 2’ dal gong sul 53-52, ma una tripla di Centanni spariglia le carte. I Titans non segnano più e allo scadere Jesi arrotonda sul +5. Il tabellino: Borello ne, Bomba 6, T. Botteghi, Gasperoni ne, Macina 8, Fusco 17, Cardinali, Lorenzi 7, M. Botteghi 2, Felici 13, Liberti, Fiorani ne. All.: Rossini.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 28; Dulca Angels Santarcangelo 26; Fossombrone 22; Urbania 20; Porto Sant’Elpidio 18; Montegranaro 14; Pisaurum, Jesi e Osimo 12; Pall. Titano 10; Guelfo e Falconara 8; Real Pesaro 6; Ancona 0.