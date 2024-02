Basket serie C. Gli Angels non volano. Molinella corsara

Angels Santarcangelo ko con Molinella 77-79 nell’ottava giornata di ritorno del girone B di C emiliano-romagnola. La Dulca è sotto per tutta la gara e inizia l’ultimo quarto sul -10 (53-63), poi parte l’operazione recupero. Il finale è al cardiopalma, con i clementini che hanno l’opportunità dell’aggancio dalla lunetta, ma entra solo un libero. Anche Molinella fa 1/2 e l’ultimo tentativo di Luca Bedetti, quello del supplementare, non entra. Al termine della prima fase, coi primi tre posti ormai irraggiungibili, mancano tre partite: per gli Angels, ecco SG Fortitudo e Ozzano in trasferta con in mezzo la gara del PalaSgr con Forlimpopoli. Il tabellino: Bonfè ne, Mulazzani ne, Conti 30, Maracu 6, Benzi, Rossi 8, Rivali 11, Bedetti 17, Mari 3, Abba 2, Lombardi, Morri ne. All.: Serra. Stasera in campo nel girone marchigiano i Titans, che nel posticipo di Jesi contro l’ultima della classe (ore 20.30) hanno una ghiotta occasione per tornare alla vittoria.