Basket serie C. Gli Angels sfidano Ferrara sulle ali dell’entusiasmo

Con la carica di una grande partita vinta a Castel Guelfo, con un Abba in più rispetto all’ultimo match e con il PalaSgr ritrovato dopo più di un mese (ultima partita il 17 dicembre con Medicina). Gli Angels hanno l’entusiasmo dei giorni migliori e stasera, con la Scuola Basket Ferrara (ore 21, arbitri Casavecchia e Onofri), hanno l’opportunità di salire in classifica. Gli estensi, ultimi con due punti in questo girone B emiliano-romagnolo, hanno vinto solo con Forlimpopoli, ma dopo quel successo ne hanno presi 13 a Ozzano e 29 da Medicina. Per Rivali e compagni un’occasione per proseguire nel buon momento segnalato dal successo di una settimana fa.

Trasferta scomoda invece per la Pallacanestro Titano (in foto Pesaresi), che nel girone umbro-marchigiano è alla seconda di ritorno. Macina e compagni, ancora senza Felici, viaggiano oggi verso Gualdo dove alle 18 (arbitri Pepe e Flocco) affronteranno una squadra più indietro in classifica (16 punti contro i 22 dei Titans) ma con un roster di buon livello. Gualdo, che all’andata violò il Multieventi al supplementare, ha tra le sue fila un top player come Sebastian Uranga, lungo argentino classe ’89 che in campo sa far tutto e ha un livello di classe davvero alta per la C. Da non sottovalutare anche Vukobrat e Rossi in una formazione che cerca punti utili a posizionarsi meglio nella corsa playoff. I Titans, terza difesa del girone dietro a quelle di Recanati e Perugia, devono cercare il colpo esterno per provare a prendere un vantaggio su Fossombrone, a braccetto al quarto posto ma attesa alla difficile sfida di Montemarciano.