Basket serie C: gli Angels tornano al PalaSgr a caccia di riscatto contro Bologna. I Titans quarti cercano conferme

Settima di ritorno per il girone B di C emiliano-romagnola e gli Angels tornano al PalaSgr per riscattarsi dopo il ko di Lugo. L’avversario è di quelli piuttosto complicati da affrontare: si tratta della CMP Global Bologna, seconda in classifica alle spalle di Medicina e con tutte le intenzioni di proseguire la marcia playoff. Si gioca stasera alle 21 (arbitri Neri di Cesena e Rusticali di Forlì) e la Dulca dovrà fara attenzione a una squadra che ha appena perso lo scontro al vertice ma che può disporre di un roster di qualità, con Fin e Pederzini sugli scudi. La classifica: Medicina 30; CMP Global Bologna 26; Forlimpopoli 24; Molinella 16; Santarcangelo e Ozzano 14; Guelfo e Lugo 12; S.G. Fortitudo 10; Bsl San Lazzaro 8; Scuola Basket Ferrara 4.

Viaggia col vento in poppa, la Pallacanestro Titano che nel girone umbro-marchigiano ha appena agganciato il quarto posto. Per la truppa di Millina oggi impegno casalingo col Basket Giovane Pesaro (ore 18, arbitri Virgili di Sant’Elpidio a Mare e Beltrami di Fabriano), squadra che non ha abbandonato del tutto i sogni playoff ma che deve guardarsi in fondo da una situazione di classifica complicata. All’andata finì con il successo al supplementare del Basket Giovane e nella voglia di rivincita i biancazzurri dovranno tener d’occhio il classe 2005 Giovanni Sablich, ala piccola classe 2005 che è anche il miglior marcatore di squadra. La classifica: Recanati 40; Osimo e Montemarciano 30; Pall. Titano e Fossombrone 26; Foligno e Porto Sant’Elpidio 24; Montegranaro e Perugia 20; Gualdo 18; Assisi, Basket Giovane Pesaro e Todi 16; Falconara e Urbania 14; Tolentino 10; Jesi 8.