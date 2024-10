Basket serie C. Gli Angels vanno a caccia del bis. I Titani affrontano il Guelfo

Debutto casalingo per Angels e Titans nella seconda giornata del girone M di Serie C. La Dulca Santarcangelo è alle prese con l’Angels Day, la giornata di presentazione societaria che convoglierà al PalaSgr anche tutto il settore giovanile, e vuole confermare le buone sensazioni dell’esordio in casa del Guelfo. Stasera, l’avversario per tentare il bis è Porto Sant’Elpidio (ore 21, arbitri Zambelli di Cesena e Bastianelli di Pesaro), squadra che alla prima giornata è andata ko abbastanza nettamente in casa con Urbania nonostante i 26 punti di Fabi. Santarcangelo attende ulteriori conferme da parte di Saltykov, che nella prima partita ha mostrato di poter essere un’arma molto importante in questa Serie C. Per la squadra di coach Serra una buona occasione per confermarsi e per presentarsi nel migliore dei modi al derby di San Marino della settimana successiva.

Proprio i Titans, intanto, sono alle prese con l’infortunio alla caviglia di Lorenzi, che difficilmente sarà presente. Oggi la squadra di Daniele Valentini (in foto Fusco) giocherà nell’impianto di Acquaviva (ore 18, arbitri Limone di Pesaro e Giorgi di Vallefoglia) con quel Guelfo che è stato battuto a domicilio dagli Angels nella prima giornata. Occhio soprattutto a Naldi, che all’esordio è arrivato a 22 punti e che può mettere insieme strisce importanti quando sente fiducia nella sua mano. Per la seconda giornata si giocano anche Real Pesaro- Fossombrone, Stamura Ancona-Robur Osimo, Baskers Forlimpopoli-Sutor Montegranaro, Falconara-Taurus Jesi e Urbania-Pisaurum.