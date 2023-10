Basket serie c gold. appuntamento alle 18, terrosi recuperato. C’è il Siena al Palasport Estra: la Sba di Evangelisti vuole tornare al successo

AREZZO

È tempo di derby per la Amen Bc Servizi Arezzo. Oggi al Palasport Estra arriva infatti la Stosa Virtus Siena, affrontata anche lo scorso anno in serie C Gold. Servirà la miglior versione della Scuola Basket Arezzo per tornare al successo dopo le sconfitte con Quarrata e Cecina contro una delle favorite alla vittoria finale, che dopo la sconfitta rimediata nel primo turno ha subito cambiato rotta conquistando due successi di seguito. In estate, Siena ha confermato in panchina coach Lasi dopo la vittoria dei playoff dello scorso anno e ha affiancato al nucleo storico giocatori di grande impatto per la categoria per favorire anche la crescita del talento di casa, la giovane guardia Calvellini.

Il trio di nuovi arrivati Bolis-Diminic-Lombardo ha apportato qualità e fisicità ad un roster già molto competitivo, come la Sba ha già avuto modo di constatare nel test precampionato disputato un mese fa a Siena. Rispetto alla trasferta di Cecina di sabato scorso, in casa amaranto è pienamente recuperato Terrosi che va così ad allungare le rotazioni a disposizione di Evangelisti. Per questa sfida, divenuta oramai un classico delle ultime stagioni, la Sba chiama a raccolta tutti i propri sostenitori per provare a invertire un pronostico sulla carta sfavorevole, visto il tasso tecnico dell’avversario. L’appuntamento per la palla a due è alle 18 di domenica al PalaEstra. Arbitri dell’incontro Nocchi di Vicopisano e Barbarulo di Vinci.