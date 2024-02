Basket Serie C Gold. Costone più forte degli infortuni. Legittimato il dominio in stagione

È una vittoria di fondamentale importanza quella riportata dal Costone domenica scorsa su Prato. In primis per il punteggio: nonostante l’assenza di Radchenko e la condizione non ottimale di altri giocatori, la squadra di coach Maurizio Tozzi (anche lui alle prese con l’influenza) ha piegato con un perentorio 85-62 Prato, cioè quella che a inizio stagione era accreditata come l’avversaria più quotata per la squadra della Piaggia.

Invece il team gialloverde ha offerto una prestazione super, legittimando il dominio espresso in stagione e ottenendo un risultato che vale tantissimo: il Costone infatti partirà con il doppio vantaggio nei confronti dei lanieri nella seconda fase, nella quale le prime quattro squadre dell’attuale classifica si portano dietro i risultati degli scontri diretti nella prima fase. Per quanto riguarda il girone A, quello del Costone, a due giornate dal termine della regular season, resta solo da capire chi farà compagnia a gialloverdi, San Vincenzo e appunto Prato nella poule promozione. In corsa per l’ultimo piazzamento ci sono Sansepolcro, Montevarchi (prossimo avversario sul cammino del Costone nell’ultimo impegno di prima fase, visto che i gialloverdi riposeranno all’ultima giornata) e Valdisieve.

Il Costone è pertanto certo di partire con almeno 8 punti nella seconda fase. Un vantaggio considerevole che potrebbe aumentare però fino a 10 punti se fosse Valdisieve ad aggiudicarsi la volata a 3. Logico quindi che sabato prossimo il Costone osserverà con grande attenzione anche quello che succede nello scontro diretto, decisivo, tra Valdisieve e Sansepolcro.

