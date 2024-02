Basket Serie C Gold. Costone, tutti i possibili intrecci. Si decide la griglia di partenza

Il campionato dei destini incrociati. Parafrasando Italo Calvino è così che si potrebbe definire la Serie C toscana a 80’ dalla fine della prima fase. Sabato prossimo, in particolare, si gioca un turno assolutamente decisivo per stabilire la griglia di partenza della poule promozione. Alle 18 c’è Fides Montevarchi-Costone, alle 18.30 Valdisieve-Sansepolcro. Incontri che segnano il destino della squadra di coach Maurizio Tozzi (che a Montevarchi affronta l’ultimo impegno di prima fase, riposando all’ultima giornata) e soprattutto dei valdarnesi che si giocano il tutto per tutto accedere alla poule promozione, nella lotta a distanza con Sansepolcro che, a sua volta, è di scena a Ponte a Sieve per difendersi dai residui assalti dei fiorentini (ancora virtualmente in corsa). Ma attenzione, anche la Mens Sana nell’altro girone guarda con interesse a ciò che succederà: se fosse Sansepolcro a qualificarsi, le due senesi sarebbero in prima fila in poule promozione, Mens Sana con a 10 e Costone con 8 punti. Tutte le altre partirebbero al massimo da 6 punti.

A.F.