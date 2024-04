Basket Serie C Gold. Lo sprint del Costone. Sulle ali del primato

Scorre inesorabile il conto alla rovescia verso l’atteso derby di domani tra Mens Sana e Costone, scontro diretto al vertice che con ogni probabilità deciderà chi arriverà primo al termine della poule promozione e, quindi, occuperà il primo slot nella griglia playoff, garantendosi così il fattore campo sia in semifinale che nell’eventuale finale. Grande e importante il vantaggio accumulato dal Costone dopo il 63-41 dell’andata: un risultato, quello del PalaOrlandi, che ha permesso a Bruttini (nella foto) e compagni non solo di superare in graduatoria la Mens Sana (attualmente sono due i punti di vantaggio, anche per effetto delle 6 vittorie in altrettanti incontri di seconda fase per la squadra di Maurizio Tozzi), ma anche di poter disporre di una differenza canestri a proprio favore che fa guardare con fiducia e tranquillità al derby del PalaEstra.

Anche se, giocare fuori casa, a Siena, potrebbe avere un certo peso dal punto di vista dell’impatto ambientale. In ogni modo il Costone, che si presenta all’appuntamento al gran completo, vuole fare risultato anche in casa della Mens Sana: una vittoria, infatti, blinderebbe definitivamente il primo posto dei gialloverdi che, a quel punto, dovrebbero solo sintonizzarsi sulle frequenze di Pino, Agliana e Prato per capire chi la spunterà in ottica quarta posizione e, quindi, chi sarebbe l’avversario della semifinale playoff.

A proposito di post-season ricordiamo la formula: si giocano in due turni (semifinali e finale) al meglio delle 5 partite con gara 1, 2 ed eventuale bella in casa della squadra migliore classificata. Le date: semifinali in programma domenica 21, mercoledì 24 e domenica 28 aprile (con eventuali gare 4 e 5 l’8 e il 12 maggio); finali al via domenica 19 maggio, gara 2 e 3 fissate al 22 e al 26 (eventuali 4 e 5 il 29 maggio e il 2 giugno).

