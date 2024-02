Basket serie C: grande soddisfazione del team biturgense. La Dukes Sansepolcro nella storia: i ragazzi di Mameli conquistano i playoff

SANSEPOLCRO

Storico traguardo nell’arco dei circa 70 anni di vita della pallacanestro biturgense. La Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro vince per 96-90 un tiratissimo match sul campo della Valdisieve e, con una giornata di anticipo sulla fine della stagione regolare del campionato toscano di serie C, si garantisce matematicamente il quarto posto finale con conseguente qualificazione ai play-off che valgono il passaggio nella serie B interregionale. L’ultima partita, quella interna contro il San Vincenzo, non modificherà la posizione della formazione bianconera allenata da Luigi Mameli, che sabato scorso è partita decisa guadagnando un buon margine di vantaggio al quale i locali hanno tentato di replicare.

Cipriani è andato subito a segno, poi lo ha seguito Hassan e all’intervallo la situazione era di 48-42 per la Dukes, che ha costruito il successo nel terzo periodo con Mihajlovic e Bazani in cattedra. Al via dei 10’ finali, il margine era salito a 12 lunghezze (76-64) e la Valdisieve ha allora alzato il ritmo senza però operare il sorpasso; una gara condotta dalla Dukes fin dal primo canestro, terminata con ben quattro giocatori sopra i 20 punti (Hassan 25, Bazani 22 e Mihajlovic 22 e Cipriani 20), con un clamoroso 12 su 18 da tre punti che la dice lunga sulla condizione della squadra, la quale può tranquillamente preparare fin da ora la seconda fase della stagione. E spesso, con i play-off potrebbe davvero iniziare un altro campionato.

Claudio Roselli