Basket serie C, i Baskérs scivolano: troppi errori al tiro

Non basta una prova coraggiosa ai Baskérs Forlimpopoli per conquistare lo scalpo della Cmp Global: 64-55 (19-15; 36-32; 47-45) il finale di una gara sempre in equilibrio, decisa solo nella seconda metà dell’ultimo quarto da un paio di canestri pesanti di Ranocchi. Sono gli artusiani a partire forte (2-8 al 3’), ma Fin riporta avanti i suoi. Rossi e Farabegoli rispondono presenti, ma sono le basse percentuali a condizionare la partita dei Baskérs. Il tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti 8, Brighi A. ne, Brighi L. 9, Ruscelli, Naldini ne, Rossi 9, Lazzari 3, Bracci 11, Dell’Omo 8, Farabegoli 7, Palazzi ne. All.: Tumidei.