BASKET SERIE C. I Baskérs sfidano la corazzata Cmp

Big match al PalaGiorgini (ovvero l’ex PalaDimensioneVending) di Forlimpopoli, dove questo pomeriggio alle 18 i Baskérs ospitano la Cmp Global Bologna per una sfida di alta classifica che potrebbe svoltare la stagione artusiana. Con un successo, infatti, i ragazzi di coach Tumidei accorcerebbero in classifica proprio sui bolognesi, consolidando quel terzo posto che vale i playoff. Ma non sarà facile, perché Cmp è l’unica formazione ancora imbattuta del campionato, reduce da undici successi consecutivi, a -2 dalla capolista Medicina, ma con due partite in meno.

Il quintetto a disposizione di coach Tasini è stellare per la categoria, con cinque giocatori in doppia cifra di media: il pivot Beretta, l’ala Fin e il trio di esterni formato dall’ex forlivese Riccardo Pederzini, Ranocchi e Gennaro Sorrentino. Dalla panchina, attenzione a Resca e al neoacquisto Ben Salem. Sarà una sfida vibrante ed equilibrata, come testimonia anche il risultato della gara di andata, terminata 64-55 per gli emiliani.

v. r.