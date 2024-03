Basket serie C. I Titans espugnano Perugia. Santarcangelo, successo ‘largo’

Doppia vittoria per Titans ed Angels nei due gironi di Serie C. San Marino, impegnato a guadagnare la miglior posizione possibile in vista dei playoff, ha espugnato Perugia in una sfida tutt’altro che semplice contro una squadra che arrivava da 6 successi in 7 partite. Invece il 52-71 è il segnale di una gara pressoché dominata da Macina e compagni, che restano dietro solo sul 9-8 umbro, poi sono sempre davanti. Dopo 10’ è 12-20, all’intervallo 26-40. Un ottimo Felici allunga subito sul +19 a inizio ripresa, con Perugia che prova per l’ultima volta a recuperare quando torna sul -13 nel 4° parziale (50-63). I Titans però controllano e chiudono con un eccellente Fusco da doppia-doppia (15+12). Sabato prossimo, al Multieventi, match clou con lo schiacciasassi Recanati. Il tabellino: Borello, Gamberini 12, Frigoli 10, Macina 10, Fusco 15, Botteghi 2, Felici 13, Pesaresi 9, Gasperoni. All.: Millina.

Nel penultimo incontro di regular season, l’ultimo al PalaSgr, la Dulca Santarcangelo piega i Baskers Forlimpopoli per 85-64. Gara inutile dal punto di vista della classifica (gli Angels, ai playout, ripartiranno come tutti da zero), ma che ha messo in mostra una squadra tonica e frizzante. La gara si decide nel terzo quarto, quando la squadra di Serra passa dal +6 dell’intervallo al +16 del 30’ (62-46), chiudendo di fatto anticipatamente la contesa. Ultimo impegno di regular season quello di sabato prossimo, 9 marzo, a Ozzano. Il tabellino: Bonfè, Mulazzani 9, Conti 24, Baschetti, Macaru, Benzi 3, Rossi 17, Rivali 5, Bedetti 16 (nella foto), Mari 8, Abba 3, Lombardi. All.: Serra.