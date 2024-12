Basket serie C. I Titans cadono in casa dopo un supplementare. Santarcangelo insegue la capolista Forlimpopoli

I Titans dopo tre quarti non trovano più l’attacco e cadono in casa con Osimo dopo un tempo supplementare. L’incontro, terminato sul 53-62 dopo 45 minuti, ha visto i padroni di casa comandare ininterrottamente per 30 minuti. Prima, addirittura sul 4-0 dopo sei minuti. Poi, comunque col timone ben saldo tra le mani come dimostrano i parziali del 10’ (13-9) e di metà gara (32-27).

Nel terzo periodo la Pallacanestro Titano prova un paio di strappi, col secondo che sembra decisivo e importante, in particolare in una gara in cui si segna così poco (45-38). Nel quarto parziale, però, i padroni di casa non trovano letteralmente mai la via del canestro nei primi sei minuti e Osimo pareggia a quota 45 con 4’ sul cronometro. I Titans reagiscono e tornano avanti sul 51-46, ma gli ospiti infilano una tripla e poi pareggiano a 48’’ dalla sirena. I due attacchi non riescono a essere efficaci, la tripla da otto metri allo scadere di Macina si spegna sul ferro ed è supplementare.

Nel prolungamento, San Marino segna solo due punti e Osimo scappa via in fretta. Il tabellino: Borello, Bomba 5, Macina 4, Fusco 10, Cardinali 5, Lorenzi 13, M. Botteghi 7, Felici 7, Liberti ne, Fiorani 2. All.: Rossini.

Nel match clou, Forlimpopoli vince a Urbania e resta così a +2 sugli Angels, vittoriosi venerdì a Jesi. La classifica: Forlimpopoli 24; Santarcangelo 22; Urbania 20; Fossombrone 18; Porto Sant’Elpidio 16; Pall. Titano, Pisaurum e Montegranaro 10; Guelfo, Falconara, Osimo e Jesi 8; Real Pesaro 6; Ancona 0.