Basket serie c. I Titans mandano ko. Porto Sant’Elpidio

Quarta vittoria consecutiva per la Pallacanestro Titano, che a Porto Sant’Elpidio chiude il 2023 con un referto rosa di grande prestigio che vale il quarto posto solitario. Nel remake della finale di Coppa del Centario di un paio di anni fa, a dominare è soprattutto Tommaso Gamberini, inarrestabile in area per i lunghi locali e autore di 30 punti (10/18 da due e 10/12 ai liberi), con l’aggiunta di 13 rimbalzi, 4 recuperi e 4 assist. La gara, finita 78-84, ha visto i Titans sempre avanti. Dopo 10’ il tabellone dice 18-32, con le triple di Fusco e Pesaresi a far male alla difesa di casa e con Gamberini già rebus irrisolto (11 punti). Porto Sant’Elpidio recupera solo un paio di lunghezze nella parte centrale di gara (59-71 al 30’) e produce il massimo sforzo solo nel finale, ma i biancazzurri controllano e portano a casa una vittoria importante.

Il tabellino: Borello, Gamberini 30, Macina 13, Fusco 12, Pasolini, Dini 15, Pesaresi 14, Monticelli, Gasperoni, Pagliarani. All.: Millina.