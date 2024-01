Basket serie C. I Titans senza Felici e Frigoli. A Serravalle arriva Osimo

Di nuovo in campo, la Serie C del comitato umbro-marchigiano. La pausa per le festività lascia spazio all’ultima giornata dell’andata, la numero 17, e per la Pallacanestro Titano ecco subito un bel match contro Osimo. Si gioca oggi al Multieventi di Serravalle (ore 18, arbitri Lisotta e Di Lello) e i motivi d’interesse non mancano. I Titans, senza Felici e Frigoli, devono fronteggiare una squadra che, con 4 punti in più dei biancazzurri, è seconda in classifica. Di nuovo un argentino sulla strada dei Titans e questa volta è Gianni Dubois, faro assoluto dei marchigiani. "Dovremo dettare noi i ritmi del match – dice il coach dei Titans, Piero Millina (nella foto) –. Osimo non è lassù per caso e ha una struttura di squadra da vertice. Giochiamo in casa nostra e penso sarà una partita equilibrata. Se i nostri avversari vorranno portarla a casa, dovranno giocare veramente bene, noi dovremo farci trovare pronti. Osimo è una squadra di valore, con caratteristiche definite e con tanti buoni giocatori. Primo fra tutti naturalmente Dubois, davvero un ottimo elemento per questi livelli. Un all-around attorno al quale passa tanto del loro gioco. Occhio, comunque, anche al resto del quintetto, composto da giocatori ai quali prestare molta attenzione".

La classifica: Recanati 30; Osimo e Montemarciano 24; Pall. Titano 20; Porto Sant’Elpidio e Fossombrone 18; Gualdo 16; Montegranaro, Perugia e Basket Giovane Pesaro 12; Tolentino e Urbania 10; Falconara, Todi e Jesi 8; Assisi 6.