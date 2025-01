Basket serie C, il blitz a Montegranaro della capolista imbattuta vale anche l’allungo su Santarcangelo. Baskérs, 15° successo e +4 sul secondo posto Vincono, ma non senza soffrire, i Baskérs Forlimpopoli che, sbancando il parquet della Sutor Montegranaro per 64-75 (22-26; 38-47; 50-62),...