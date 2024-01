Basket serie C. Il Costone cerca il riscatto con Prato dopo l’amaro ko

È una sconfitta difficile da buttar giù, quella riportata dal Costone sabato sera a San Vincenzo per 92-83. Non tanto per il risultato in sé, meritato dagli avversari che hanno disputato una prova molto positiva specialmente al tiro, quanto per ciò che implica a livello di classifica, soprattutto in ottica di seconda fase. Con la vittoria, anche San Vincenzo è certa di prendere parte alla poule promozione, pertanto il ko della squadra di coach Maurizio Tozzi sarà uno dei risultati che i gialloverdi si porteranno dietro nella seconda fase. Unica nota lieta: aver mantenuto il vantaggio nel doppio confronto. Per Nasello e compagni però, non c’è tempo di leccarsi le ferite: domenica al PalaOrlandi arriva Prato, altra squadra matematicamente certa della poule promozione dopo la vittoria su Montevarchi e grande favorita del campionato insieme al Costone.

Sarà quindi uno scontro tra titani con l’aggiunta di due difficoltà non da poco per la squadra della Piaggia: dopo la crisi nel girone di andata, Prato oggi appare in gran forma e ha una striscia aperta di 7 vittorie consecutive, in più si è rinforzato notevolmente ingaggiando Francesco Forti dalla Libertas Livorno (Serie B). Il Costone è però chiamato a una pronta reazione, per evitare di intaccare ulteriormente lo score con cui presentarsi alla seconda fase, oltre che per difendere il +14 dell’andata. "La nostra difesa ha fatto poco per contenere gli avversari: sono io il primo che deve ripensare e valutare attentamente la sconfitta – aveva detto coach Tozzi –. Non mi sento di imputare granché ai ragazzi. Le squadre si vedono in difesa e le difese le preparano gli allenatori. Sono convinto che le squadre che non riescono a imprimere il proprio ritmo e la propria fisicità in difesa sono squadre che non possono far altro che affidarsi all’errore dell’avversario – ha concluso –. San Vincenzo non ha sbagliato nulla e noi abbiamo perso meritatamente".

AF