Basket Serie C. Il Costone è già molto concentrato sulla seconda fase. Coach Tozzi: "Ci portiano in dote una buona classifica»

"La prima fase è stata molto positiva. Partire con 8 punti nella seconda significa che ci portiamo in dote una buona classifica. Incroceremo avversarie dell’altro girone che non saranno sazie: ad una prima analisi, avevo la sensazione che il nostro girone avesse squadre con maggiore esperienza e individualità importanti. Ma solo il campo ci dirà la verità".

Questo uno dei passaggi chiave dell’intervista a coach Maurizio Tozzi (nella foto) pubblicata sui social del Costone: il turno di riposo all’ultima giornata di campionato ha permesso al tecnico gialloverde di fare il punto alla vigilia della seconda fase. "La nostra squadra è stata costruita per provare a vincere, è logico che ci siano aspettative, da parte nostra e della società – ha spiegato coach Tozzi –. Ma queste vanno distinte dalle pressioni che ci hanno messo addosso, anche da parte di avversari forti quanto noi. Perché è sempre più facile essere sfidanti piuttosto che sfidati – ha detto ancora Tozzi –. Noi abbiamo accettato questo ruolo, fa parte del gioco. I ragazzi hanno reagito bene, senza mai peccare di presunzione e rispettando ogni avversario. Il nostro gruppo ha grande cultura sportiva: sappiamo di essere forti ma sappiamo accettare i verdetti del campo". In poule promozione torna anche il derby con la Mens Sana, inevitabile non parlarne.

"Da allenatore dico che è un problema: la Mens Sana gioca molto bene – ha detto Tozzi -. Lo fa dalla passata stagione ma quest’anno ha ancora più consapevolezza e personalità. Ha individualità importanti come Puccioni, Marrucci e Prosek e poi c’è il fattore ambientale: il pubblico della Mens Sana non c’entra niente con la Serie C e andare lì da antagonisti non sarà facile. Specie perché è la nostra città. Anche a livello personale – ha detto ancora l’allenatore Maurizio Tozzi -, credo che sarà una partita molto emozionante. Oggi sono l’allenatore del Costone e rappresentarlo è un onore. Al tempo stesso ho tanti ricordi legati alla Mens Sana. Giocare il derby sarà un’emozione. Voglio vivermela, con il grande orgoglio di poterci essere".

AF