Basket serie C . Il Costone in trasferta domani contro Livorno

C’è ancora grande entusiasmo in casa Costone, dopo la vittoria in Coppa Toscana: primo trofeo stagionale per la squadra di coach Maurizio Tozzi e secondo titolo del genere nella storia gialloverde dopo quello del 2015. La squadra però è già a lavoro per preparare il rientro in campionato: domani Bruttini e compagni saranno di scena al PalaCosmelli per la sfida all’Us Livorno. È l’incontro che, nel girone di andata, rappresentò la svolta della stagione costoniana: dopo l’unica sconfitta dell’annata a Sansepolcro, la squadra della Piaggia seppe risalire da un -20 e centrare la prima delle 10 vittorie consecutive che, oggi, la consacrano come dominatrice incontrastata del campionato. Una striscia di successi ancora aperta. Nel frattempo rientrano le voci sulla partenza di Ondo Mengue con la Nazionale della Guinea Equatoriale. La Fiba Africa ha infatti deciso di annullare il torneo originariamente previsto a gennaio e, per questo, in accordo con le altre squadre, le partite spostate a causa della pausa nazionali, sono state ricollocate nel calendario così come era stato stilato a inizio stagione: il match con Valdisieve si giocherà regolarmente domenica 21 gennaio alle 18 al PalaOrlandi, quello con San Vincenzo sabato 27 alle 21.15 nel palasport ’Giovani’. "Spesso si dà per scontato che il Costone vinca le partite – aveva detto a caldo dopo la vittoria in Coppa il ds gialloverde, Francesco Bonelli –. Il nostro coach è bravissimo a far crescere la squadra e a non farle sentire tutta questa pressione. Nelle finali di Coppa abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo".

AF