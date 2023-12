Basket Serie C. Il Costone non si ferma un solo istante. Contro Sansepolcro altra prova di forza. Arriva la decima vittoria consecutiva

COSTONE

71

SANSEPOLCRO

61

COSTONE: Brocco ne, Banchero 7, Tognazzi ne, Ceccarelli 2, Radchenko, Terrosi 2, Banchi ne, Zeneli 2, Piattelli ne, Ondo Mengue 16, Bruttini 15, Nasello 27. All. Tozzi.

SANSEPOLCRO: Spillantini 2, Cipriani 18, Bazani 16, Menichetti ne, Calzini 7, Mihajlovic 16, Alunni, Hassan 2, Occhirossi ne, Della Mora, Diatlov ne. All. Mameli.

Arbitri: Salvo, Barone.

Parziali: 22-12, 39-24, 59-44.

SIENA – Ennesima vittoria del Costone, la decima consecutiva: battuto Sansepolcro per 71-61 e presa la rivincita dopo la sconfitta dell’andata, ribaltando in proprio favore la differenza canestri. Il Costone ha avuto il grande merito di aver imposto il proprio ritmo sin dalle battute iniziali dell’incontro, prendendosi subito l’inerzia e il controllo del match. 14-3 il parziale gialloverde nei primi 5 minuti di partita, grazie ad un Nasello trascinante, come sempre del resto, sia in fase realizzativa che nel mettere in ritmo i propri compagni. Un fattore ancor più importante, questo, nella serata in cui coach Tozzi ha scelto di tenere a riposo Banchi dopo il problema muscolare accusato a Monsummano. Regolarmente in campo invece Zeneli. Per la cronaca, la doppia cifra di vantaggio di fine primo periodo forniva al Costone il giusto input per premere ancora di più sull’acceleratore. I gialloverdi toccavano addirittura il +21 (35-14) a metà della seconda frazione di gioco. Il tutto nonostante una Sansepolcro orgogliosa e per niente disposta a mollare la presa sulla partita. Il Costone però è sempre stato più reattivo, soprattutto in difesa, costringendo gli aretini a errori e palle perse che Ondo Mengue e compagni hanno sfruttato con efficacia in transizione. Era proprio il fresco convocato nella nazionale della Guinea Equatoriale, insieme a Nasello e Bruttini, a confezionare il nuovo break che portava ancora il Costone sul +21 (51-30) nel cuore del terzo periodo. Nello stesso parziale Sansepolcro ha perso per espulsione (antisportivo e tecnico) il suo giocatore più dotato, Hassan, nervoso e poco incisivo fin lì. L’unico calo di tensione del Costone è arrivato a inizio ultimo periodo: Sansepolcro era brava ad approfittarne e a riportasi per due volte sul -9. Ma lì è salito nuovamente in cattedra Nasello: suoi i canestri che permettevano di creare nuovamente separazione nel punteggio. Gli aretini ci provavano fino alla fine, agguantando anche il -8 a meno di un minuto dal termine. Ma il Costone amministrava senza problemi.

AF