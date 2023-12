Basket Serie C. Il Costone punta alla ‘nona sinfonia’ contro Bottegone

Il Costone vuole suonare la ‘nona sinfonia’. A Bottegone, palla a due alle 21,15, la squadra della Piaggia va alla ricerca di una nuova vittoria per continuare la sua fuga in solitaria in vetta alla classifica. "Bottegone è un’ottima squadra e lo dimostrano gli scalpi eccellenti che ha raccolto fin qui. Stiamo parlando di un roster completo in tutti i reparti e che ama giocare in velocità. Per uscire con un risultato positivo dalla loro palestra, dovremo affrontare la gara con il giusto spirito fin dalle prime battute", così coach Riccardo Riccardini, vicecoach del Costone, a cui tradizionalmente sono affidate le presentazioni dei match dei gialloverdi. "Dopo la sosta siamo ripartiti bene, vincendo ma soprattutto mostrando attenzione e concretezza – ha detto ancora Riccardini -. La squadra sta bene, in settimana abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma sono cose fisiologiche nell’arco di un campionato. L’atteggiamento visto fin qui è ottimo e fa piacere vedere un gruppo che dimostra unità dentro e fuori dal parquet. Adesso si apre un mini tour de force per noi – aggiunge coach Riccardini – che si chiuderà mercoledì con il match contro Sansepolcro. L’obiettivo è sicuramente chiudere il 2023 nel migliore dei modi ma non dobbiamo guardare la classifica o farci prendere da facili entusiasmi perché ogni passo falso rischia di essere esiziale". Arbitri dell’incontro sono De Trane e Borchi di Pontedera. All’andata fu il Costone a imporsi nettamente con un perentorio 77-52. Con una striscia aperta di 8 successi, i favori del pronostico pendono per il Costone. Ma il diktat di società e staff è quello di non sottovalutare l’avversario. Bottegone fin qui fa raccolto solo 4 vittorie, anche se alcune decisamente importanti: l’ultima, per esempio, è stata ottenuta in casa di un’altra grande quale è Prato.

AF