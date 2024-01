Basket Serie C. Il Costone sfida Altopascio per cancellare il ko di Livorno. Riccardini: "Partita insidiosa, serve il giusto approccio»

È un Costone in cerca di riscatto quello che ospita questa sera al PalaOrlandi Altopascio: palla a due alle 18, Russo e Putaggio gli arbitri dell’incontro. La squadra di coach Maurizio Tozzi vuole dimenticare e mettersi alle spalle la battuta d’arresto subita al PalaMacchia per mano dell’Us Livorno nel turno infrasettimanale. Sulla carta il turno dovrebbe essere favorevole al Costone che, all’andata, si impose con un differenziale record di addirittura 60 punti. Oggi però la squadra della Piaggia deve ritrovare il giusto feeling con il parquet, dopo essere apparsa stanca e un po’ fuori fase nella trasferta livornese, complici anche le fatiche di Coppa e i tanti impegni ravvicinati. "Veniamo da una sconfitta, la seconda della nostra stagione. Perdere ci sta, è nell’ordine delle cose, era difficile immaginare di vincerle tutte". Ha parlato così Riccardo Riccardini (nella foto), vicecoach gialloverde, nella consueta presentazione della vigilia. "Dando un’occhiata ai numeri – ha spiegato il tecnico costoniano – ci si accorge subito che la nostra partita in attacco è stata sui nostri standard. Quella che non ha funzionato è stata la fase difensiva, dove abbiamo concesso troppo agli avversari, che hanno dimostrato tutte le loro qualità. Non c’è alcun motivo per demoralizzarsi – ha detto ancora Riccardini – ma contemporaneamente dovremo essere molto attenti in una partita che nasconde molte insidie. Il nostro compito, ora, è quello di resettare. Non è il nostro momento migliore visti i tanti impegni ravvicinati, ma affrontando l’incontro con la giusta concentrazione e il giusto approccio in difesa possiamo tornare al sorriso. L’appello è al nostro pubblico – ha concluso Riccardini – che in Coppa Toscana ci ha spinto al successo. Con il supporto dei nostri tifosi infatti ogni obiettivo diventa un po’ più semplice".

