Basket Serie C. Il Costone tira il fiato: un fine settimana da spettatore. Riflettori però puntati su Sansepolcro-San Vincenzo

Mentre tutti affrontano l’ultima fatica di stagione regolare, il Costone si appresta a vivere un fine settimana da spettatore, osservando il turno di riposo. Altrove, e più segnatamente a Sansepolcro, si gioca l’unica partita che veramente conta anche in ottica poule promozione. Sansepolcro-San Vincenzo (girone A) è infatti il match che delineerà definitivamente la griglia di partenza della seconda fase. Attualmente la classifica provvisoria vede la Mens Sana davanti con 10 punti, a ruota il Costone con 8, e poi San Vincenzo, Pino e Prato a 6, Agliana e Sancat a 4, Sansepolcro 2. Ma tutto può ancora succedere: le sei partite di seconda fase (ricordiamo che le squadre incrociano con sfide andata e ritorno le quattro avversarie che arrivano dall’altro girone, portandosi dietro i risultati ottenuti negli scontri diretti contro le altre qualificate dal proprio gruppo) saranno sicuramente equilibrate e incerte, a partire dai derby cittadini che tornano ad animare la pallacanestro senese. Ma a tal proposito, e a prescindere dal risultato di Sansepolcro-San Vincenzo (per la cronaca si gioca domani, con inizio alle 18:30), è bello vedere come Mens Sana e Costone siano in prima fila nella griglia di partenza della poule promozione, a testimonianza delle buonissime stagioni condotte sin qui da giallo e biancoverdi. Il tutto in attesa delle partite di seconda fase che inizieranno nel fine settimana del 2-3 marzo: una settimana di pausa dopo la fine della stagione regolare che consentirà di recuperare energie fisiche e nervose. Un discorso particolarmente utile per il Costone che, nelle ultime partite, non ha nemmeno potuto disporre di Radchenko, infortunatosi a metà gennaio e adesso a lavoro insieme allo staff tecnico e medico gialloverde per poter tornare a disposizione di coach Maurizio Tozzi. AF