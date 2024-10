Basket serie C. Il giorno del derby: San Marino sfida la capolista Santarcangelo

È un derby di gran significato tecnico quello che andrà in scena nel pomeriggio di oggi ad Acquaviva, in territorio sammarinese. Pallacanestro Titano e Dulca Santarcangelo si sfidano dalle 18 (arbitri Beltrami di Fabriano e Romanella di Vallefoglia) ed entrambi arrivano da una vittoria, con gli Angels che, al contrario dei Titans, sono anche a punteggio pieno dopo il sorriso alla prima giornata.

I padroni di casa, allenati da Daniele Valentini, hanno in dubbio Lorenzi, infortunatosi alla caviglia alla prima giornata a Jesi e a referto per onor di firma una settimana fa. Senza di lui, il reparto piccoli presenta rotazioni ridotte e avrà di fronte un sultano della categoria come Eugenio Rivali. La squadra ospite, allenata da Serra, è reduce dalla vittoria casalinga contro una squadra esperta come Porto Sant’Elpidio e ha avuto la capacità di mettere insieme un break di ritmo e intensità nella parte centrale di gara. E sarà proprio il ritmo la chiave di una partita che vedrà San Marino cercare il più possibile di servire i propri lunghi, ad esempio Matteo Botteghi e Felici, e Santarcangelo rispondere con un Saltykov che rimane giocatore fuori categoria. Appuntamento dunque oggi per un derby sentito e che sarà importante per la classifica, con due squadre ambiziose a fronteggiarsi.

Per il terzo turno del campionato di serie C si giocano anche Jesi – Real Pesaro, Guelfo – Falconara, Pisaurum – Porto Sant’Elpidio, Fossombrone – Ancona, Osimo – Forlimpopoli e Montegranaro – Urbania.

La classifica: Santarcangelo, Forlimpopoli, Fossombrone e Urbania 4; San Marino, Falconara, Real Pesaro, Montegranaro, Osimo e Jesi 2; Guelfo, Pisaurum, Porto Sant’Elpidio e Ancona 0.